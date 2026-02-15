Американские военные захватили танкер, перевозивший иранскую нефть

Американские военные захватили танкер Veronica III, находившийся в американском санкционном списке и перевозивший иранскую нефть. Об этом сообщает Минобороны США в своем аккаунте в соцсети X.

«Судно пыталось обойти карантин, введенный президентом [США Дональдом] Трампом, ... . Мы отследили его от Карибского моря до Индийского океана, сократили расстояние и остановили», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство опубликовало видео морской операции, отметив, что она прошла без «каких-либо инцидентов».

9 февраля Пентагон сообщал, что США перехватили нефтяной танкер в Индийском океане, который, как утверждается, действовал, нарушая американский санкционный режим.

Американские военные смогли без каких-либо происшествий провести операцию по досмотрю, перехвату и высадке на борт судна Aquila II. Отмечается, что военные действовали в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

7 января стало известно о задержании американскими военными судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали ВС США в Северной Атлантике. Американские власти утверждали, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы, и заявляли о намерении выдвинуть членам экипажа обвинения. Отмечается, что до момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Ранее СМИ сообщили о намерении Британии продавать нефть с захваченных танкеров.