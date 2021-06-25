Экс-полицейского Шовина осудили на 22,5 лет тюрьмы за убийство Флойда

Бывший американский полицейский Дерек Шовин, который ранее был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, получил 22 года и 6 месяцев лишения свободы. Соответствующее решение принял суд в Миннеаполисе, передает телеканал CNN.

Как сообщается, приговор зачитал судья Питер Кэхилл. Сторона обвинения предлагала приговорить Шовина к 30 годам тюрьмы.

В свою очередь, Шовин, выступая на судебном заседании, выразил соболезнования семье Флойда, однако извиняться не стал.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

В апреле текущего года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени.