В Московском зоопарке в жару животным готовят ледяные торты

В Московском зоопарке сотрудники готовят животным ледяные торты с ягодами, овощами и мясом, чтобы облегчить жару. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«В жаркие дни киперы готовят для животных ледяные торты, в которые вморожены лакомства», — рассказали в зоопарке.

Пандам и другим медведям предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам – с ягодами, хищникам — с мясом. Также для жарких дней в специальных морозильниках заготавливают снег, который выносят в вольеры. Кроме того, подчеркивается, что во всех вольерах есть места, где сохраняется прохлада и где обитатели зоопарка могут отдохнуть от «африканского зноя».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе и алкоголя. По его словам, во время жары необходимо соблюдать простые правила, чтобы в дальнейшем избежать проблем со здоровьем: пить чистую воду, носить свободную одежду и обращаться к врачу при недомогании.