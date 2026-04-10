«Мы уже видели много «ремонтад»: Булыкин уверен, что «Барселона» может выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Знаменитый нападающий Дмитрий Булыкин, во время карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за известные иностранные клубы, включая бельгийский «Андерлехт», немецкий «Байер» из Леверкузена, «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах «Барселоны» отыграться в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» после домашнего поражения со счетом 0:2.

«Барселоне» против «Атлетико» будет тяжеловато, конечно, но это же «Барселона». И мы уже много «ремонтад» от нее видели, поэтому не исключен вариант, при котором она сможет победить со счетом 2:0. В первом матче красная карточка многое решила, поэтому тяжело было. Но в ответной игре в полном составе у «Барселоны», конечно же, будут шансы. Если забьют один, то там уже все будет очень рядом», — уверен специалист.

В конце первого тайма первого матча за лишение явной возможности забить был удален центральный защитник «Барсы» Пау Кубарси, после чего Юлиан Альварес сразу же забил со штрафного, а во втором тайме «Атлетико» смог закрепить успех еще одним голом.

Ранее во Франции дали характеристику Сафонову.