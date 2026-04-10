Пугало Бейонсе установили на рисовом поле

В Индонезии фермер установил пугало в виде Бейонсе для защиты урожая от птиц

На Бали местный фермер установил на поле картонное пугало в виде американской певицы Бейонсе. Снимками пугала поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогер из Индонезии Ферис.

«Бейонсе не страшная», — подписал кадры он.

Черно-белое изображение Бейонсе в натуральную величину стало вирусным в сети. «Потому что птицы знают: если они тронут Бейонсе, [ее сестра] Соланж задаст им взбучку», — смеются пользователи.

Недавно в Индии фермеры начали использовать необычный способ борьбы с нашествием обезьян — они надевают костюмы медведей и рычат, пытаясь отпугнуть животных, уничтожающих урожай. Раньше они гнали обезьян метлами, шумели, били в барабаны и устанавливали пугала. Однако это не остановило животных, которые продолжали поедать картофель и клубнику, а также проникать в дома в поисках еды.

Ранее Расторгуев ответил на плагиат его песни Бейонсе.