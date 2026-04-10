Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Пугало Бейонсе установили на рисовом поле

В Индонезии фермер установил пугало в виде Бейонсе для защиты урожая от птиц
ferysjournal/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Бали местный фермер установил на поле картонное пугало в виде американской певицы Бейонсе. Снимками пугала поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогер из Индонезии Ферис.

«Бейонсе не страшная», — подписал кадры он.

Черно-белое изображение Бейонсе в натуральную величину стало вирусным в сети. «Потому что птицы знают: если они тронут Бейонсе, [ее сестра] Соланж задаст им взбучку», — смеются пользователи.

Недавно в Индии фермеры начали использовать необычный способ борьбы с нашествием обезьян — они надевают костюмы медведей и рычат, пытаясь отпугнуть животных, уничтожающих урожай. Раньше они гнали обезьян метлами, шумели, били в барабаны и устанавливали пугала. Однако это не остановило животных, которые продолжали поедать картофель и клубнику, а также проникать в дома в поисках еды.

Ранее Расторгуев ответил на плагиат его песни Бейонсе.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!