Эстония решила не задерживать российские суда в Балтийском море

Reuters: Эстония не будет задерживать корабли РФ на Балтике из-за риска войны

Эстония не станет задерживать российские суда так называемого «теневого флота» в Балтийском море из-за риска военной эскалации. Об этом заявил Reuters командующий Военно-морскими силами (ВМС) Эстонии Иво Варк.

По его словам, ВМС будут реагировать только в случае «непосредственной угрозы».

3 февраля эстонские силовики задержали в Финском заливе следовавший в Санкт-Петербург контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов. На борт судна в ходе операции высадился полицейский спецназ K-komando. Экипаж не оказывал сопротивления. На борту находились 23 члена экипажа — гражданина РФ. Через два дня Эстония позволила Baltic Spirit покинуть порт.

Весной 2025 года парламент Эстонии принял законопроект, который наделяет военных правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и, в крайнем случае, их топить.

