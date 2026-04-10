Министр обороны Украины анонсировал очередную встречу в формате «Рамштайн»

Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал проведение очередной встречи контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» 15 апреля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы готовимся к следующему заседанию в формате «Рамштайн», которое состоится уже 15 апреля», — говорится в сообщении министра.

По его словам, достигнута договоренность с министром обороны Германии Борисом Писториусом о том, что на предстоящей встрече Украина и Германия обсудят несколько совместных проектов. В частности, планируется обсудить существенное усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), дополнительное финансирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) средней и большой дальности, а также новые методы обмена разведывательными данными.

10 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для американских систем ПВО Patriot. Глава государства отметил, что союзники продолжают передавать Украине необходимое вооружение.

Ранее глава МИД Германии выразил заинтересованность в победе Украины над Россией

 
