Назван идеальный кандидат на пост главы Международного союза биатлонистов

Васильев назвал Бьорндалена идеальным для России кандидатом на пост главы IBU
Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что главой Международного союза биатлонистов (IBU) должен стать уважаемый в прошлом спортсмен, передает Sport24.

«Должны быть правильные кандидаты. Хорошо, если бы это были уважаемые в прошлом спортсмены. Идеальный кандидат для нас — Бьорндален. Это человек, который живёт в Беларуси и знает реальную обстановку», --сказал Васильев.

19 декабря 2025 года IBU отказался от ускоренного порядка рассмотрения иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) касательно допуска российских спортсменов. В итоге ни один биатлонист из сборной России не смог получить нейтральный статус, участвовать в турнирах под эгидой IBU и пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

7 апреля президент IBU Олле Далин заявил, что организация не собирается возвращать россиян на международные старты.

Ранее стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону.

 
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
