Назван идеальный кандидат на пост главы Международного союза биатлонистов

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что главой Международного союза биатлонистов (IBU) должен стать уважаемый в прошлом спортсмен, передает Sport24.

«Должны быть правильные кандидаты. Хорошо, если бы это были уважаемые в прошлом спортсмены. Идеальный кандидат для нас — Бьорндален. Это человек, который живёт в Беларуси и знает реальную обстановку», --сказал Васильев.

19 декабря 2025 года IBU отказался от ускоренного порядка рассмотрения иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) касательно допуска российских спортсменов. В итоге ни один биатлонист из сборной России не смог получить нейтральный статус, участвовать в турнирах под эгидой IBU и пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

7 апреля президент IBU Олле Далин заявил, что организация не собирается возвращать россиян на международные старты.

Ранее стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону.