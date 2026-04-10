Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры из-за ухода чиновника на СВО

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке государственной службы заместителя главы Минцифры России Андрея Заренина в связи с его переходом на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законодательству РФ, в подобных случаях госслужба временно приостанавливается на период прохождения военной службы по контракту или участия в добровольческих формированиях.

3 апреля губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что Заренин заключил контракт и присоединился к добровольческому отряду «БАРС-Курск», где будет курировать направление беспилотных летательных аппаратов.

2 апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что его заместитель Заренин, который курирует направление радиоэлектроники, принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. Министр уточнил, что замминистра оказывал поддержку бойцам на фронте, возил гуманитарную помощь, отправлял необходимую технику, а также занимался волонтерской деятельностью.

Ранее первый замглавы Ялты отправился добровольцем на СВО.

 
