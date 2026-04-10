Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Петербуржец избил женщину и волочил ее по двору ЖК, это попало на видео

В Петербурге мужчина напал на женщину во дворе ЖК

Жительница Петербурга пострадала во время нападения мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО».

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов, во дворе ЖК. На кадрах с места заметно, как местный житель тащит по асфальту женщину, которая не сопротивляется его действиям. В какой-то момент он опускает ее на землю и начинает кричать.

Очевидцы также рассказали о том, что мужчина избил эту женщину. Они вызвали на место Росгвардию.

В результате агрессор попал в отделение полиции. В момент произошедшего он был пьян. Что именно стало причиной агрессии, не сообщается. Пострадавшую тем временем госпитализировали.

«Медики диагностировали у нее перелом носа, травмы головы и ушибы лица», – сообщается в публикации.

До этого в Курске после спора с соседом мужчина оказался в суде. Сосед шел по улице, но в какой-то момент случайно упал на его забор, после чего владелец ударил его палкой по голове. Суд приговорил агрессора к восьми месяцам исправительных работ.

Ранее пьяный магнитогорец избил жену и врачей скорой помощи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!