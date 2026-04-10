Петербуржец избил женщину и волочил ее по двору ЖК, это попало на видео

В Петербурге мужчина напал на женщину во дворе ЖК

Жительница Петербурга пострадала во время нападения мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО».

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов, во дворе ЖК. На кадрах с места заметно, как местный житель тащит по асфальту женщину, которая не сопротивляется его действиям. В какой-то момент он опускает ее на землю и начинает кричать.

Очевидцы также рассказали о том, что мужчина избил эту женщину. Они вызвали на место Росгвардию.

В результате агрессор попал в отделение полиции. В момент произошедшего он был пьян. Что именно стало причиной агрессии, не сообщается. Пострадавшую тем временем госпитализировали.

«Медики диагностировали у нее перелом носа, травмы головы и ушибы лица», – сообщается в публикации.

До этого в Курске после спора с соседом мужчина оказался в суде. Сосед шел по улице, но в какой-то момент случайно упал на его забор, после чего владелец ударил его палкой по голове. Суд приговорил агрессора к восьми месяцам исправительных работ.

Ранее пьяный магнитогорец избил жену и врачей скорой помощи.