Дом главы OpenAI пытались поджечь коктейлем Молотова

РИА Новости: дом главы OpenAI Альтмана закидали коктейлем Молотова
Дом руководителя компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана в Сан-Франциско стал объектом нападения с использованием зажигательной смеси. Никто не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-разработчика искусственного интеллекта.

«Рано утром кто-то бросил «коктейль Молотова» в дом Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес нашей штаб-квартиры в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал», – цитирует издание представителя компании.

В OpenAI выразили благодарность полиции Сан-Франциско за оперативное вмешательство.

«Этот человек задержан, и мы оказываем полное содействие правоохранительным органам в ходе расследования данного инцидента», – говорится в официальном сообщении компании.

До этого Альтман и глава Anthropic Дарио Амодей отказались пожать друг другу руки во время фотосессии на саммите по искусственному интеллекту в Индии. Амодей ранее работал в OpenAI, но впоследствии ушел из компании, решив основать Anthropic. Он считает, что OpenAI слишком сильно ориентируется на коммерческую составляющую.

Ранее OpenAI остановила ключевой проект из-за нехватки энергоресурсов.

 
