В России выявлен первый случай заражения штаммом COVID-19 «дельта плюс»

Заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко заявила, что в России был выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс». Об этом сообщает «Фонтанка».

«Случай единственный и, скорее всего, завозной. Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран», — сказала она.

По словам специалиста, о степени опасности данного штамма сейчас говорить рано.

«Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка. Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы», — добавила она.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан подчеркнула, что штамм обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Заразиться «дельта плюс» можно, просто пройдя мимо больного без маски, добавила она.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавирусной инфекции.

Ученые во всем мире говорят об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма» — «дельта плюс».