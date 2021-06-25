Эксперт рассказал, когда второй укол вакцины не имеет смысла

Вторая доза вакцины от коронавируса не имеет смысла, если с момента первого укола прошло полтора месяца. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов, пишет ТАСС.

«Это будет, скорее всего, бессмысленная процедура, и тогда придется прививаться третий, а может быть, даже и четвертый раз», — сказал Семенов.

По его словам, в таком случае необходимо начинать процедуру сначала. Он призвал не бояться третьей и даже четвертой дозы, потому что это не вредит иммунитету.

Специалист подчеркнул, что промежуток между уколами должен составлять две-три недели, за это время организм «приходит в состояние повышенной готовности», а вторая доза закрепляет «образ врага, с которым нужно бороться».

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