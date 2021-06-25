Исследование выяснило, что мошенники все чаще притворяются правоохранителями

Телефонные мошенники, пытающиеся обмануть банковских клиентов, все чаще притворяются сотрудниками правоохранительных органов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock.

«Основными тенденциями... являются смена мошенниками типового образа «представителей службы безопасности банка» на «сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование»», — выяснили специалисты.

Доля мошенников, выдающих себя за правоохранителей, выросла с 40% до 80%.

Как рассказал генеральный директор компании разработчика DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко, преступники чаще звонят тем людям, которые подали заявку на открытие счета или другого продукта, что свидетельствует об утечке данных.

Ранее 50-летний житель Москвы по просьбе телефонных мошенников в течение недели брал в банках кредиты и ипотеки на общую сумму 8 868 000 рублей.