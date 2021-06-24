Тело мужчины после смерти находилось шесть часов в трамвае в Цюрихе

Труп 64-летнего мужчины, который умер от остановки сердца, на протяжении шести часов находился в трамвае, следовавшем по улицам Цюриха, сообщает издание Focus.de.

Инцидент произошел 21 июня, когда мужчина направлялся на работу.

«У отца случилась остановка сердца. Лишь по прошествии шести часов одна из пассажирок сообщила кондуктору о том, что в транспорте находится человек без признаков жизни. На место прибыли спасатели и полиция, однако они могли лишь констатировать смерть пассажира», — поделился сын умершего.

Сын также выразил сожаление, что люди настолько невнимательны друг к другу.

Он и его сестра решили придать случившееся огласке, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме дефицита «гражданского мужества».

В транспортной компании и полиции Цюриха подтвердили смерть пассажира, начато расследование.