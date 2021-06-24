В Минздраве рассказали, от каких напитков нужно отказаться в жару

Глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе и алкоголя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, во время жары необходимо соблюдать простые правила, чтобы в дальнейшем избежать проблем со здоровьем.

«Необходимо пить больше простой, обычной воды <...> Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма», — сказал министр.

Кроме того, Мурашко отметил, что одежда в такую погоду должна быть легкой, а также обеспечивать вентиляцию.

В том случае, если человек на жаре чувствует слабость, головокружение, тошноту, ему нужно как можно скорее переместиться в прохладное место, выпить воды и отдохнуть. Однако если симптомы не пройдут, необходимо вызвать врача, добавил он.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян заявила, что суп является идеальным блюдом в сильную жару.