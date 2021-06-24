На пляже в Нижнем Новгороде отдыхающие накрыли утонувшего пакетом и продолжили купаться

В Нижнем Новгороде отдыхающие на озере накрыли тело утонувшего мужчины пакетом и продолжили загорать и купаться. Видео опубликовал Telegram-канал «Нижний №1».

«Это Щелоковский хутор сейчас. Мертвый человек в воде, рядом с ним отдыхающие спасаются от жары. Чтобы не пугать людей, на голову бережно надели пакет», — прокомментировал подписчик, приславший видео.

Издание nn.ru сообщило, что Нижнем Новгороде все случаи гибели на воде произошли на озерах Щелоковского хутора.

Отмечается, что сообщение об утонувшем в итоге поступило в МЧС. Погибшим оказался 23-летний местный житель, который купался в неустановленном месте. По факту гибели молодого человека организована доследственная проверка.

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