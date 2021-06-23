В Подмосковье из-за коронавируса закрывают кафе, спортивные площадки и аттракционы

В Московской области ввели новые ограничения по коронавирусу, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Так, с 24 июня работа фуд-кордов будет осуществляться только на вынос или доставку, а кафе смогут принимать посетителей только на верандах.

С 23.00 до 6.00 приостанавливается работа ночных клубов, баров, дискотек, караоке и кальянных.

С 28 июня вводится запрет на использование детских и спортивных площадок, также детских игровых комнат и аттракционов. Кроме того, вводится запрет на использование беседок и иных подобных объектов. Заведения общественного питания будут работать только на вынос или на доставку.