Голикова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в России

Несоблюдение жителями России ограничений является одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Первая причина сложившейся ситуации — несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами», — уточнила Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам вице-премьера, 27 регионов, где уже сняли запрет на проведение массовых мероприятий и оказание услуг общественного питания ночью, первыми показали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сняты в 22 регионах и возвращены только в Москве», — обратила внимание она.

Голикова добавила, что меньше всего случаев COVID-19 выявляют в Еврейской автономной области, Мордовии, а также Курганской области.

За последние сутки в России было подтверждено 17 594 случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в 85 регионах России выявлено 5 368 513 случаев COVID-19.

Ранее были названы 10 российских регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом.