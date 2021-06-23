Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня онлайн

Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате. Об этом Минпросвещения сообщает на официальной странице в «ВКонтакте».

«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня», — уточняется в публикации.

В программе онлайн-выпускного напутствия педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады, творческие подарки и сюрпризы, сказано в сообщении.

Министерство обещает зрителям знакомство «с удивительными выпускниками» – победителями международных олимпиад, конкурсов Минпросвещения, выдающимися спортсменами.

Также для выпускников будут проводиться разнообразные акции и марафоны поздравлений.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно покупать платья и костюмы для выпускного вечера 2021 года в конце мая и начале июня.

В 2020 году всероссийский выпускной для студентов так же состоялся в режиме онлайн.