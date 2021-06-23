Воробьев допустил введение новых ограничений в Подмосковье из-за распространения COVID-19
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что допускает введение новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья.
Он подчеркнул, что на данный момент госпитализация очень высокая.
«Все, что касается публичных мест, в случае если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна», — пояснил Воробьев.
21 июня в Московской области был выявлен самый высокий показатель с начала пандемии COVID-19 — 1,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции.
22 июня о взрывном росте заболеваемости коронавирусом объявили власти Москвы.
Накануне по России зафиксировали 16 715 новых случаев COVID-19.
О введении обязательной вакцинации для некоторых групп населения объявили в девяти регионах России — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в Ненецком автономном округе, а также в Кемеровской, Тульской и Тверской областях и на Сахалине.