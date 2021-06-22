США признали, что не успеют вакцинировать 70% взрослого населения к 4 июля

Координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс заявил, что администрация США вряд ли достигнет цели президента страны Джо Байдена — вакцинировать 70% взрослых американцев как минимум одним уколом от коронавируса — до 4 июля. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам Зинтса, на данный момент администрация США достигла 70-процентного показателя по вакцинации людей в возрасте от 30 лет и старше. Также он считает, что к указанному сроку можно успеть вакцинировать только население от 27 лет.

«Мы думаем, потребуется несколько дополнительных недель, чтобы добраться до 70% всех взрослых с хотя бы одной прививкой в возрасте 18–26 лет», — подчеркнул Зинтс.

Несмотря на это, координатор по реагированию на пандемию настаивает на том, чтобы Белый дом «преуспел сверх наших самых высоких ожиданий» в программе вакцинации, а граждане имели возможность безопасно собраться с друзьями и семьей для празднования Дня независимости США.

В начале мая текущего года Джо Байден поставил цель привить от коронавируса 70% американцев за два месяца.