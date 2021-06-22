В Москве приостановили запись на прививку вакциной «КовиВак»

ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН, закончилась в Москве, запись на вакцинацию данным препаратом приостановлена. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что вакцина «Спутник V» дает защиту от коронавируса минимум на шесть месяцев.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

За последние сутки в России было выявлено 16 715 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели 11 117 человек, умерло 546 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 631 703 граждан.