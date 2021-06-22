В Москве приостановили запись на прививку вакциной «КовиВак»

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН, закончилась в Москве, запись на вакцинацию данным препаратом приостановлена. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что вакцина «Спутник V» дает защиту от коронавируса минимум на шесть месяцев.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

За последние сутки в России было выявлено 16 715 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели 11 117 человек, умерло 546 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 631 703 граждан.