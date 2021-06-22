На Сахалине водитель микроавтобуса намеренно сбил женщину

В Южно-Сахалинске водитель за рулем микроавтобуса намеренно сбил женщину после конфликта, сообщает региональная телекомпания АСТВ.

Сообщается, что конфликт попал на камеру видеонаблюдения дома №5 по улице Крымская. Предположительно, двое женщин спорили с водителем, затем он на автомобиле резко двинулся вперед, сбив с ног одну из женщин, и покинул место ДТП.

Свидетельница происшествия заявила на видео, что водитель «прямо проехал» по пострадавшей. Последняя осталась в сознании и попыталась встать.

Ранее сообщалось, что в Татарстане водитель автомобиля ВАЗ-2105 умышленно сбил школьника на дороге.