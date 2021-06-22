В Роспотребнадзоре рассказали, что заразиться COVID-19 при купании в водоеме нельзя

COVID-19 не может передаваться через воду, поэтому заразиться им, купаясь в водоеме, не представляется возможным. Об этом ТАСС заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», — пояснил Лебедев.

По его словам, воду из открытых водоемов нельзя считать источником передачи коронавируса.

Также Лебедев обратил внимание, что надзорное ведомство осуществляло исследования воды на наличие в ней коронавирусной инфекции. В результате не было ни одного подтвержденного случая COVID-19 в водной среде, заключил эксперт.

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