Эксперт рассказал, какие штрафы можно получить, не выходя из дома

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, какие штрафы можно получить, не выходя из дома. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, если после жалоб соседей на насекомых или грызунов в квартире будет обнаружена антисанитарная обстановка, город может вызвать клининговую службу и провести дезинфекцию помещения. При этом оплатить все счета и возместить ущерб соседям должен будет собственник квартиры.

Курить в общественных местах, например, на общедомовом балконе или лестничной клетке запрещено, поэтому если соседи обратятся в органы, курильщику могут выписать штраф в 4 — 5 тыс. руб., сказал эксперт.

Подобные санкции могут быть применены к другим видам открытого огня даже на собственном балконе. К нему относят свечи, мангалы, жаровни. По ст. 20.4 КоАП РФ штраф составит 3 тыс. руб., если возник пожар и нанесен вред имуществу — от 4 до 5 тыс. руб.

Перепланировка квартиры также может относиться к созданию потенциально опасных ситуаций для жизни соседей. Согласно ст. 7.21 КоАП, штрафы за перепланировку могут составить 2 — 2,5 тыс. руб. Кроме уплаты штрафа собственник должен будет восстановить планировку квартиры.

Согласовывать перепланировку необходимо до начала ремонта, утверждает Кричевский. Обычно это касается сноса несущей стены или стены между кухней и комнатой, если на кухне стоит газовая плита.

Эксперт заключил, что если такие вопросы не будут согласованы, квартира может быть изъята в пользу города.

Ранее в Госдуме предложили разрешить составлять протоколы на шумных соседей.