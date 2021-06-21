Беременную харьковчанку затравили в сети из-за русского языка

В Харькова беременную девушку, которая в Instagram выразила недовольство тем, что не может написать курсовую на русском языке, затравили в соцсетях и пригрозили уволить ее с работы, сообщает «Страна.ua».

По словам самой девушки, которую зовут Маргарита, она столкнулась с проблемами перевода — изначально она переводила материалы для курсовой с английского на русский, а после этого у нее потребовали перевести всю написанную работу на украинский.

«И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы», — возмутилась украинка.

Активисты групп, выступающих за защиту украинизации, распространили это видео и потребовали наказать девушку за слова. Начальник Маргариты, директор центра экстренной медицинской помощи, заявил что ненавидит Россию и русский язык и приложит максимальные усилия, чтобы уволить свою сотрудницу.

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