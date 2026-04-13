Волгоградское УФСИН опровергло информацию об ослепшем члене банды Цапков

УФСИН Волгограда: информация о слепоте члена банды Цапков Цеповяза — фейк
Данные о том, что участник банды Цапков Вячеслав Цеповяз почти ослеп в колонии — фейк. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УФСИН по Волгоградской области.

«Распространенная в ряде СМИ информация в отношении осужденного В.А. Цеповяза не соответствует действительности. Также обращаем внимание, что сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении осужденных, относятся к врачебной тайне», — сказали там.

В понедельник, 13 апреля, Telegram-канал SHOT писал, что Цеповяз перестал быть «смотрящим» в колонии, так как почти полностью потерял зрение. По данным издания, зрение осужденного начало падать еще несколько лет назад. Родственники якобы передали ему в колонию очки, но они только усугубили ситуацию, так как были куплены без назначения врача.

Администрация исправительной колонии №26 в Волгоградской области отстранила Цеповяза от работы в связи со здоровьем, утверждает издание. Заключенного больше не допускают к станкам, поскольку он не видит мелкие детали. Последний раз офтальмолог осматривал Цеповяза в 2025 году и подтвердил риск развития полной слепоты. Близкие осужденного надеются добиться его досрочного освобождения, но пока ходатайство об УДО подано не было, утверждал канал.

