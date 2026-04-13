Обнаружен скрытый маркер развития рака у взрослых

Ученые из Каролинского института выяснили, что впервые выявленная анемия у взрослых может сигнализировать о скрытых онкологических заболеваниях. Результаты опубликованы в журнале BMJ Oncology.

Анемия — это состояние, при котором в крови снижается число красных кровяных клеток (эритроцитов) или уменьшается их способность переносить кислород по организму. В результате ткани получают меньше кислорода, что может вызывать слабость, усталость, одышку и бледность кожи. Причины анемии бывают разными — от дефицита железа до хронических заболеваний.

В исследовании проанализировали данные более 190 тысяч пациентов с впервые диагностированной анемией и сравнили их с аналогичной группой без этого состояния. В течение 18 месяцев после постановки диагноза рак выявили у 6,2% мужчин и 2,8% женщин с анемией — это значение оказалось почти вдвое выше, чем у людей без нее.

Также у пациентов с анемией оказался повышен риск смерти, особенно в первые месяцы после постановки диагноза. Дополнительный анализ показал, что значение имеет и тип нарушения. При микроцитозе — уменьшенном размере эритроцитов — чаще диагностировались опухоли желудочно-кишечного тракта и заболевания крови. Макроцитоз, при котором эритроциты увеличены, был сильнее связан с общей смертностью.

Авторы отмечают, что анемия нередко выступает не самостоятельной болезнью, а симптомом скрытых патологий, включая рак. Обычные анализы крови могут служить важным инструментом для раннего выявления таких состояний и своевременного направления пациентов на дополнительное обследование.

