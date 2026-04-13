Обнаружен скрытый маркер развития рака у взрослых

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Наука

BMJ: анемия может быть ранним маркером рака у взрослых
Shutterstock

Ученые из Каролинского института выяснили, что впервые выявленная анемия у взрослых может сигнализировать о скрытых онкологических заболеваниях. Результаты опубликованы в журнале BMJ Oncology.

Анемия — это состояние, при котором в крови снижается число красных кровяных клеток (эритроцитов) или уменьшается их способность переносить кислород по организму. В результате ткани получают меньше кислорода, что может вызывать слабость, усталость, одышку и бледность кожи. Причины анемии бывают разными — от дефицита железа до хронических заболеваний.

В исследовании проанализировали данные более 190 тысяч пациентов с впервые диагностированной анемией и сравнили их с аналогичной группой без этого состояния. В течение 18 месяцев после постановки диагноза рак выявили у 6,2% мужчин и 2,8% женщин с анемией — это значение оказалось почти вдвое выше, чем у людей без нее.

Также у пациентов с анемией оказался повышен риск смерти, особенно в первые месяцы после постановки диагноза. Дополнительный анализ показал, что значение имеет и тип нарушения. При микроцитозе — уменьшенном размере эритроцитов — чаще диагностировались опухоли желудочно-кишечного тракта и заболевания крови. Макроцитоз, при котором эритроциты увеличены, был сильнее связан с общей смертностью.

Авторы отмечают, что анемия нередко выступает не самостоятельной болезнью, а симптомом скрытых патологий, включая рак. Обычные анализы крови могут служить важным инструментом для раннего выявления таких состояний и своевременного направления пациентов на дополнительное обследование.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!