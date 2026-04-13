Благотворительная платформа Сбера отметила юбилей

Россияне за 10 лет пожертвовали более 2 млрд рублей через «СберВместе»

Благотворительная платформа «СберВместе» за 10 лет работы привлекла более 2,1 млрд рублей пожертвований, а число переводов на сервисе достигло 2,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным сервиса, за время работы на платформе было успешно завершено более 1,7 тыс. сборов.

Как отметили в компании, в 2018 году на платформе появилась возможность делать адресные пожертвования на конкретные проекты и конкретным людям.

Первый 1 млрд рублей, по данным платформы, был собран за восемь лет, второй — за два года. Существенный рост активности пришелся на период пандемии коронавируса, когда через сервис собирали средства на создание вакцины и помощь врачам.

Сейчас «СберВместе» сотрудничает более чем с 200 благотворительными фондами по всей России. В компании подчеркнули, что все организации проходят предварительную проверку.

Через платформу можно поддержать проекты, направленные на помощь детям и взрослым, защиту животных, поддержку экологии, культуры и образования.

Среди крупных сборов 2026 года в компании выделили помощь подопечным Фонда Хабенского: 22,5 млн рублей на лечение детей с опухолями мозга были собраны за пять дней.

В Сбере также напомнили о крупных благотворительных акциях, которые проходят при поддержке платформы. В частности, в рамках «Зеленого марафона» участники жертвуют средства на поддержку детей с опытом сиротства и детей с ментальными особенностями.

Кроме того, в преддверии Дня Победы на платформе организовывали сборы на оборудование для ветеранов и слуховые аппараты.

«СберВместе появился из простого наблюдения: помогать хотят многие, но большинство пожертвований уходит нескольким известным фондам. Не потому, что остальные хуже — просто о них мало кто знает, а проверить их самому сложно. Мы подумали: а что, если убрать эту преграду? За десять лет миллионы людей сделали добро через СберВместе — и продолжают каждый день», — отметил старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин.