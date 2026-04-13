В США рассказали, как поражение Орбана может повлиять на переговоры по Украине

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах является «хорошей новостью» для Украины, так как оно позволит президенту страны Владимиру Зеленскому использовать Европу «в качестве противовеса» американскому президенту Дональду Трампу на переговорах с Россией. Об этом пишет обозреватель Энтони Халпин в статье Bloomberg.

Автор считает, что «непосредственной выгодой» для Зеленского станет то, что ЕС сможет выдать «жизненно важный» для Украины кредит в размере €90 млрд, который Будапешт заблокировал из-за приостановки Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Без этих денег, пишет автор, Украина могла бы менее чем через два месяца остаться без средств на продолжение конфликта с Россией.

Также после ухода Орбана Зеленский сможет использовать Европу для того, чтобы сопротивляться давлению Трампа, уверен Халпин.

«Для Украины поражение Виктора Орбана — это только хорошая новость. <…> Это должно облегчить Зеленскому возможность использовать Европу в качестве противовеса потенциальному давлению со стороны президента Дональда Трампа по поводу принятия невыгодного мирного соглашения с Россией. <…> Сегодня Брюссель и Киев, возможно, вздохнули с облегчением в связи с уходом Орбана», — написал он.

12 апреля в Венгрии на парламентских выборах победу одержала партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. Глава партии «Фидес» Виктор Орбан признал свое поражение и поздравил соперника с победой.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра с победой и заявил о готовности Киева сотрудничать с Венгрией. Газета Politico написала, что для Зеленского победа Мадьяра имеет «горьковатый вкус», так как венгерский оппозиционер выступает против поставок оружия Киеву и финансирования Украины, а также не согласен с ускоренным вступлением Украины в ЕС.

