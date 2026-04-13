Кипр в кратчайшие сроки поднимет вопрос о разблокировке кредита ЕС для Украины

Евросоюз намерен оперативно разблокировать кредит на сумму €90 млрд для Украины после поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который долгое время блокировал этот пакет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на кипрского чиновника.

По его словам, председательствующий в ЕС Кипр в кратчайшие сроки поднимет вопрос о кредите на встрече послов блока. Собеседник агентства напомнил, что для одобрения финпомощи Украине требовалось единогласие всех 27 стран-членов, и Венгрия оставалась главным препятствием.

«Нашей целью остается реализовать как кредит для Украины на €90 млрд, так и 20-й пакет санкций как можно быстрее», – цитирует «Укринформ» анонимного представителя Кипра в ЕС.

Первоначально — в декабре — Орбан согласовал кредит вместе с другими лидерами, но позже изменил решение из-за отказа Украины возобновить транзит российской нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба».

Одержавший победу на вчерашних выборах в Венгрии лидер оппозиции Петер Мадьяр пообещал теснее сотрудничать с Брюсселем и сделать страну надежным союзником для ЕС и НАТО.

При этом Bloomberg отмечает, что политик пока не высказал свою позицию по поводу 20-го пакета санкций ЕС, принятие которого также блокировал Орбан, и выделения Украине денег в счет доходов от замороженных российских активов.

В числе своих приоритетов Мадьяр назвал принятие антикоррупционных законов, укрепление независимости судов и свободы СМИ для разблокировки около 20 миллиардов евро из фондов ЕС, срок освоения половина из которых истекает к концу августа.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, продолжит ли Венгрия блокировать кредит Украине.