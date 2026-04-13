Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Кипр в кратчайшие сроки поднимет вопрос о разблокировке кредита ЕС для Украины

Olivier Matthys/AP

Евросоюз намерен оперативно разблокировать кредит на сумму €90 млрд для Украины после поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который долгое время блокировал этот пакет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на кипрского чиновника.

По его словам, председательствующий в ЕС Кипр в кратчайшие сроки поднимет вопрос о кредите на встрече послов блока. Собеседник агентства напомнил, что для одобрения финпомощи Украине требовалось единогласие всех 27 стран-членов, и Венгрия оставалась главным препятствием.

«Нашей целью остается реализовать как кредит для Украины на €90 млрд, так и 20-й пакет санкций как можно быстрее», – цитирует «Укринформ» анонимного представителя Кипра в ЕС.

Первоначально — в декабре — Орбан согласовал кредит вместе с другими лидерами, но позже изменил решение из-за отказа Украины возобновить транзит российской нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба».

Одержавший победу на вчерашних выборах в Венгрии лидер оппозиции Петер Мадьяр пообещал теснее сотрудничать с Брюсселем и сделать страну надежным союзником для ЕС и НАТО.

При этом Bloomberg отмечает, что политик пока не высказал свою позицию по поводу 20-го пакета санкций ЕС, принятие которого также блокировал Орбан, и выделения Украине денег в счет доходов от замороженных российских активов.

В числе своих приоритетов Мадьяр назвал принятие антикоррупционных законов, укрепление независимости судов и свободы СМИ для разблокировки около 20 миллиардов евро из фондов ЕС, срок освоения половина из которых истекает к концу августа.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, продолжит ли Венгрия блокировать кредит Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!