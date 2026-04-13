Сборная Украины отказалась от матча с Россией на Кубке мира

Сборная Украины отказалась от матча с Россией за седьмое место на Кубке мира

Сборная Украины по водному поло отказалась от участия в матче за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России.

Встреча была запланирована на 13 апреля в мальтийской Гзире. Матч был назначен на 16:00 по московскому времени. Украинская сторона официально уведомила организаторов об отказе от участия в этой игре. По правилам Международной федерации плавания (World Aquatics), в случае неявки команде засчитывается техническое поражение со счетом 5:0.

Ранее украинская сторона обратилась к организаторам с просьбой отменить этот матч. Представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра сослался на политические причины, однако запрос был отклонен.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В конце 2025 года МОК посоветовал снять ограничения. Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф.

Ранее в сборной России заявили о готовности сыграть против украинцев на Кубке мира.