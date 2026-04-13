В России призвали вернуться к производству советских самолетов Ан-2

В России нужно не только восстановить летную годность 700 простаивающих самолетов Ан-2, а возобновить их производство. Заниматься этим должны частные компании за счет госкредитов, заявил в беседе с НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Так он прокомментировал предложение разработчика Ан-2 ФАУ восстановить летную годность 700 самолетов. По его мнению, этого мало – нужно еще и построить завод по имеющимся чертежам, а после этого приступить к производству Ан-2 с усовершенствованным двигателем и оборудованием.

«Нужно создавать частную компанию, давать государственный кредит, она все сделает: добудет запчасти, двигатели, редукторы, винты, сделают крыло с металлическим покрытием. На Ан-2 стоит американский мотор, но китайцы делают такой один в один. С Китаем можно договориться. А госкомпании деньги просто спишут», — заявил пилот.

Он отметил, что потребуется также восстановление ремонтных заводов и обучение специалистов, включая летный состав, техников и инженеров. Свою инициативу Сытник объяснил тем, что Ан-2 – это надежный самолет, восстановление которого было бы большим счастьем для жителей маленьких городов и поселков, имеющих проблемы с транспортной доступностью. Речь идет о «всепригодных» и незаменимых самолетах, которые приспособлены, в том числе, для грунтовых площадок и снежных аэродромов, подчеркнул пилот.

Напомним, о предложении разработчика самолетов Ан-2 ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» восстановить летную пригодность 700 простаивающих машин написал «Коммерсантъ». Утоняется, что ресурс данных самолетов выработан всего на треть, при этом Ан-2 не имеет календарного срока службы, а их запуск помог бы решить вопрос дефицита провозных емкостей на местных линиях в ближайшие пять-семь лет.

