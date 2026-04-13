«Хуже некуда»: Песков оценил отношения РФ и Евросоюза

Песков: отношения РФ с ЕС не могут стать хуже, поскольку хуже некуда

Отношения между Россией и Евросоюзом (ЕС) не могут стать хуже после выборов в Венгрии, так как хуже некуда. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля добавил, что пока неизвестно, каким будет венгерский «голос».

«Очевидно, что и новое руководство так же будет защищать интересы Венгрии. <...> Не будем забегать вперед», — сказал Песков.

По итогам состоявшихся накануне выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее победитель выборов в Венгрии высказался о возможности переговоров с Путиным.