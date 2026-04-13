Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Наука

Найден способ замедлить развитие парализующего заболевания

Nature Medicine: новый прератат BIIB094 замедлил развитие болезни Паркинсона
Shutterstock/FOTODOM

Экспериментальный препарат против болезни Паркинсона показал обнадеживающие результаты в первых клинических испытаниях. Речь идет о средстве BIIB094, разработанном швейцарской компанией Вiogen International GmbH. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

При болезни Паркинсона в клетках некоторых участков головного мозга накапливаются патологические белки. Это приводит к гибели нейронов и нарушению выработки дофамина, влияющего на двигательную активность и когнитивные способности.

В основе терапии — подавление активности гена, связанного с развитием заболевания. Препарат снижает уровень белка LRRK2, который считается одним из ключевых факторов нейродегенерации при болезни Паркинсона.

В испытаниях приняли участие 82 пациента. В рамках рандомизированного плацебо-контролируемого исследования препарат вводили непосредственно в спинномозговую жидкость. Лечение оказалось в целом безопасным: зафиксированные побочные эффекты были преимущественно легкими или умеренными.

Анализ показал, что у пациентов, получавших BIIB094, уровень белка LRRK2 снижался до 59%. При этом эффект наблюдался вне зависимости от наличия генетической мутации, что может расширить круг потенциальных пациентов.

Исследователи подчеркивают, что речь пока идет о ранней стадии испытаний, где оцениваются безопасность и биологическое действие препарата, а не клиническое улучшение симптомов. Тем не менее результаты демонстрируют возможность воздействия на механизмы развития болезни, а не только на ее проявления, и открывают перспективы для создания новых таргетных методов терапии.

Ранее россиянам назвали гормон, дефицит которого запускает болезнь Паркинсона.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
