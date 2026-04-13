Мужчина устроил скандал в ПВЗ, набросился с кулаками на уфимку и попал на видео

В Уфе клиент маркетплейса устроил скандал в ПВЗ и набросился с кулаками на другую покупательницу. Об этом сообщает «Честный репортаж».

Инцидент произошел на улице Набережная реки Уфы. В помещение ПВЗ маркетплейса пришел посетитель и начал нецензурно выражаться в адрес работницы, требуя оформить возврат товара. Девушка пыталась объяснить порядок действий, однако агрессор не желал ничего слушать.

За сотрудницу вступилась другая покупательница и в ответ она услышала от мужчины оскорбления, а затем он набросился на нее с кулаками — это попало на видео. В результате у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, синяки и ссадины.

Нападавший сразу после случившегося скрылся с места происшествия. Пострадавшая зафиксировала побои и написала заявление в полицию.

