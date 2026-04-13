Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

В МИД России назвали слова Зеленского о «зеркальном» перемирии пустышкой

Мирошник: Украина доказала, что слова Зеленского о перемирии являются пустышкой
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина в пасхальное перемирие доказала, что все обещания украинского президента Владимира Зеленского «зеркально» соблюдать режим прекращения огня — пустышка. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Никакие обязательства, в частности заявления о зеркальных действиях, украинской стороной выполнены не были. Такая же реакция наблюдается сейчас со стороны западников», — отметил он.

Украинский лидер за несколько часов до начала объявленного РФ пасхального перемирия заявил, что его страна будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечению перемирия министерство обороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ранее российский депутат предупредил Украину о жестком ответе за срыв перемирия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
