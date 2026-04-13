Украина в пасхальное перемирие доказала, что все обещания украинского президента Владимира Зеленского «зеркально» соблюдать режим прекращения огня — пустышка. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Никакие обязательства, в частности заявления о зеркальных действиях, украинской стороной выполнены не были. Такая же реакция наблюдается сейчас со стороны западников», — отметил он.

Украинский лидер за несколько часов до начала объявленного РФ пасхального перемирия заявил, что его страна будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечению перемирия министерство обороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ранее российский депутат предупредил Украину о жестком ответе за срыв перемирия.