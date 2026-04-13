Судовладельцы отменяют рейсы через Ормузский пролив на фоне угроз США

Владельцы судов отменяют грузовые рейсы через Ормузский пролив из--за угрозы США ввести морскую блокаду Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным WSJ, оптимизм по поводу урегулирования ситуации в проливе на фоне двухнедельного перемирия сменился напряженностью из-за новых угроз.

Судовладельцы не понимают, каким образом будет действовать порядок прохода через пролив и опасаются, что им придется согласовывать проход судов через пролив не только с Ираном, но и с США.

На этом фоне отменяют или откладывают отправку своих судов судовладельцы из Греции и Китая. Перед входом в пролив только у China Cocso Shipping застряли пять супертанкеров. Британская Lloyds List Intelligence фиксирует массовые случаи изменения курса у судов, которые должны были следовать через этот морской путь.

12 апреля в США заявили, что начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. В Тегеране же пообещали, что если иранские порты будут под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе не останется в безопасности.

Ранее Иран заявил о бегстве эсминцев США из Ормузского пролива.