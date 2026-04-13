Мальчика с чужим пьяным мужчиной нашли в квартире в Сестрорецке

ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники Росгвардии Петербурга обнаружили ребенка в квартире с антисанитарными условиями. Об этом сообщает 78.ru.

О том, что происходило в квартире одного из домов Сестрорецка стало известно после того, как местные жители вызвали росгвардейцев. Петербуржцы заметили, что пятилетний мальчик стоит на балконе третьего этажа и вот-вот упадет.

К моменту, когда приехали правоохранители, ребенок уже зашел в квартиру, но они все равно зашли внутрь. Там они обнаружили 38-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который не являлся отцом несовершеннолетнего.

«Родителей мальчика на месте не было. Жилище находится в антисанитарном состоянии», – сообщается в публикации.

На кадрах с места заметно большое количество мусора и беспорядок.

Ребенка передали инспектору ПДН. Мать и отца ищут. По данным «Осторожно, Петербург», находившийся в квартире мужчина является другом семьи.

Ранее супруги продали новорожденного сына, так как не смогли бы прокормить пятого ребенка.

 
