Папа Римский ответил на критику Трампа

Папа Римский Лев XIV на фоне резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа сообщил, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться в том числе относительно войны в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление понтифика.

Лев XIV подчеркнул, что не будет вступать в дебаты, а его высказывания не направлены «против кого-то». Он призвал искать пути для построения мостов к миру и избегать войн всегда, когда это возможно.

Понтифик отметил, что не боится давления со стороны Трампа и продолжит доносить свою позицию.

«Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко озвучивать послание Евангелия - для чего, как я считаю, я здесь и есть, для чего есть церковь. Мы не политики, мы не занимаемся внешней политикой с такой же перспективной, как он возможно это понимает», - заявил папа Римский.

До этого Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social раскритиковал папу Римского Льва XIV. По словам политика, если бы его не было в Белом доме, понтифика бы не было в Ватикане. Трамп заявил, что не хочет, чтобы папа Римский считал, что Ирану нужно ядерное оружие.

