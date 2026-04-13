Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Папа Римский ответил на критику Трампа

Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится администрации Трампа
Папа Римский Лев XIV на фоне резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа сообщил, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться в том числе относительно войны в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление понтифика.

Лев XIV подчеркнул, что не будет вступать в дебаты, а его высказывания не направлены «против кого-то». Он призвал искать пути для построения мостов к миру и избегать войн всегда, когда это возможно.

Понтифик отметил, что не боится давления со стороны Трампа и продолжит доносить свою позицию.

«Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко озвучивать послание Евангелия - для чего, как я считаю, я здесь и есть, для чего есть церковь. Мы не политики, мы не занимаемся внешней политикой с такой же перспективной, как он возможно это понимает», - заявил папа Римский.

До этого Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social раскритиковал папу Римского Льва XIV. По словам политика, если бы его не было в Белом доме, понтифика бы не было в Ватикане. Трамп заявил, что не хочет, чтобы папа Римский считал, что Ирану нужно ядерное оружие.

Ранее Трамп предстал в образе «целителя».

 
