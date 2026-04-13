Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Путин поручил кабмину и МЧС доложить о ситуации после паводков в Дагестане

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС до 20 апреля доложить о результатах ликвидации последствий паводков в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России докладывать о результатах ликвидации последствий паводков, произошедших в Республике Дагестан в марте-апреле 2026 года и о реализации мер поддержки пострадавших граждан», — сказано в тексте поручений по итогам совещания, состоявшегося 7 апреля.

9 апреля глава МЧС России Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии в Махачкале объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в связи с паводками в Чечне и Дагестане с регионального до федерального значения.

5 апреля в Дагестане произошло второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Ранее в двух районах Дагестана оползень и камнепад повредили газопроводы.

 
Теперь вы знаете
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!