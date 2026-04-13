Путин поручил кабмину и МЧС доложить о ситуации после паводков в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС до 20 апреля доложить о результатах ликвидации последствий паводков в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России докладывать о результатах ликвидации последствий паводков, произошедших в Республике Дагестан в марте-апреле 2026 года и о реализации мер поддержки пострадавших граждан», — сказано в тексте поручений по итогам совещания, состоявшегося 7 апреля.

9 апреля глава МЧС России Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии в Махачкале объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в связи с паводками в Чечне и Дагестане с регионального до федерального значения.

5 апреля в Дагестане произошло второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Ранее в двух районах Дагестана оползень и камнепад повредили газопроводы.