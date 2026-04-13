Два российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Геленджик, Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:34 по московскому времени.

В ведомстве отметили, что соответствующие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Такие ограничения в российских аэропортах обычно вводят на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). До этого работу временно приостановил аэропорт Череповца.

Минувшей ночью срок действия пасхального перемирия в зоне проведения СВО, объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

