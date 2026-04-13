Названа дата слушания дела обвиняемых в покушении на Сальдо украинцев

Суд 15 апреля начнет слушать дело украинцев, обвиняемых в покушении на Сальдо
Shutterstock

Суд 15 апреля начнет слушать дело трех украинцев, обвиняемых в покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

По его словам, слушание назначено на 15 апреля в 11:00 мск.

2 апреля Следственный комитет (СК) России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении трех граждан Украины, обвиняемых в покушении на главу Херсонской области в 2022 году и расправе над двумя общественниками.

Следствие установило, что с марта по июнь 2022 года фигуранты входили в террористическое сообщество, созданное Службы безопасности Украины для совершения в Херсоне актов международного терроризма против сотрудников военно-гражданской администрации области (ВГА) и иных лиц.

В апреле 2022 года они расстреляли пророссийского общественного деятеля, в июне пытались подорвать Сальдо, а также устроили взрыв автомобиля с начальником департамента ВГА. Трое граждан Украины — Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки — обвиняются в участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма, покушении на него, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства. Фигуранты признали вину. Дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее жительнице Московской области дали 18 лет за госизмену.

 
