В Британии заметили изрешеченный осколками американский самолет

TWZ: в Британию прилетел изрешеченный осколками самолет-заправщик ВВС США

Изрешеченный осколками американский самолет-заправщик КС-135 Stratotanker прибыл на британскую авиабазу «Милденхолл». Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).

Издание опубликовало фотографии с самолетом, на корпусе которого можно увидеть множество заплаток. Предположительно, он был поврежден в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

«Очень может быть, что это один из заправщиков, поврежденных в результате иранского дальнего удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии в прошлом месяце», — говорится в публикации.

По данным портала, самолет входит в состав военно-воздушных сил (ВВС) Национальной гвардии штата Огайо.

Как сообщало издание Wall Street Journal, всего в результате удара по авиабазе принца Султана пострадали пять таких самолетов. Кроме того, был полностью уничтожен один из самолетов радиолокационной разведки Е-3. Судя по спутниковым снимкам, фюзеляж развалился на две части, а самые существенные повреждения получила радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора. По данным издания, замена самолета может обойтись американскому бюджету в $700 млн.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
