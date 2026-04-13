Призер Олимпиады: дети приходят в велоспорт, глядя на профессионалов

Велогонщица Хатунцева назвала профессионалов двигателем любительского спорта
Пресс-служба шоу «Титаны»

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2020 в мэдисоне, призер чемпионатов Европы и многократная чемпионка России по велоспорту на треке, гонщица команды «Марафон-Тула» Гульназ Хатунцева заявила, что пример профессионалов напрямую влияет на популярность велоспорта среди детей и любителей. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не знала понятия «любитель». Я попробовала и сразу решила, что буду побеждать. Мне это было нужно. У меня не было ни одной гонки, где бы я не выложилась на все 100%, в некоторых — и больше гораздо. Я такой спортсмен, который не умеет ездить соревнования на «халяве», — сказала Хатунцева.

Она также отметила, что видит результаты своего примера: дети приходят в велоспорт, вдохновляясь ее успехами.

«Мне, как профессиональному спортсмену, безусловно приятно, что наш вид спорта набирает обороты. Я знаю много историй, когда детишки, смотря на меня, приходят в велоспорт, чтобы стать такими же сильными спортсменами и людьми», — подчеркнула гонщица. Хатунцева добавила, что развитие велоспорта в России и рост интереса любителей — это прямое следствие работы профессионалов.

Ранее велогонщица Елена Кожеурова дала совет любителям велоспорта.

 
