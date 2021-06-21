Мурашко назвал сроки выхода «Спутника Лайт» в гражданский оборот

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины «Спутник Лайт» поступят в гражданский оборот после 25 июня.

«В производстве и в контроле качества находится вакцина «Спутник Лайт», которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Я думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем уже на рынок», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства уточнил, что вакцина поступит в медицинские организации и ее можно будет выбрать в пунктах вакцинации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал плюсы ревакцинации «Спутником Лайт».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».