В метро Петербурга человек упал на пути
Катерина Медведева
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В петербургском метро приостановили движение на 4 линии.
«Движение на участке от станции «Площадь Александра Невского — 2» до станции «Спасская» не осуществляется из-за падения пассажира на путь», — сообщалось в Telegram-канале метро Петербурга.
Позже там уточнили, что движение было восстановлено в полном объеме.
По данным «Фонтанки.ру», человек упал на пути на станции «Лиговский проспект». Мужчина избежал столкновения — на путях он оказался перед составом. Упавшего вернули на платформу.
Ранее сообщалось, что в петербургском метро загорелся кабель.
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