В метро Петербурга человек упал на пути

В петербургском метро приостановили движение на 4 линии.

«Движение на участке от станции «Площадь Александра Невского — 2» до станции «Спасская» не осуществляется из-за падения пассажира на путь», — сообщалось в Telegram-канале метро Петербурга.

Позже там уточнили, что движение было восстановлено в полном объеме.

По данным «Фонтанки.ру», человек упал на пути на станции «Лиговский проспект». Мужчина избежал столкновения — на путях он оказался перед составом. Упавшего вернули на платформу.

Ранее сообщалось, что в петербургском метро загорелся кабель.