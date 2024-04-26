Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил исторический максимум

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг исторического максимума в 1178 сантиметров, что на 30 сантиметров выше предыдущего рекорда, который был зафиксирован при половодье в 2017 году. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем Telegram-канале.

«По прогнозу Росгидромета, повышение уровня воды будет продолжаться. Возможно повышение еще до 40 сантиметров», — сообщил глава региона.

По его словам, вода вплотную подошла к насыпям, защищающим федеральную трассу между Тюменью и Омском.

Также Моор отметил, что большая вода идет в Викуловский район, где специалисты формируют запасы мешков с грунтом. Кроме того, продолжается подъем уровня воды у села Упорово, добавил губернатор.

До этого президент России Владимир Путин во время совещания по паводкам поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за действий стихии. Лидер страны отметил, что нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация. Глава государства подчеркнул, что компенсация должна выплачиваться за любое утраченное имущество.

Ранее Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения регионов.