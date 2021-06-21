В России хотят создать День отмены рабства

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов выступил с предложением создать в России новый государственный праздник — День отмены рабства, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Он предлагает отмечать его 3 марта.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон об учреждении в Соединенных Штатах национального праздника. Он будет отмечаться в стране 19 июня. Праздник посвящен отмене рабства в стране в 1865 году, когда в Техасе было объявлено об окончании рабства.

Ранее Сенат США проголосовал за введение нового федерального праздника 19 июня.