В России хотят создать День отмены рабства
Антон Демидов
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Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов выступил с предложением создать в России новый государственный праздник — День отмены рабства, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).
Он предлагает отмечать его 3 марта.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон об учреждении в Соединенных Штатах национального праздника. Он будет отмечаться в стране 19 июня. Праздник посвящен отмене рабства в стране в 1865 году, когда в Техасе было объявлено об окончании рабства.
Ранее Сенат США проголосовал за введение нового федерального праздника 19 июня.